La controversia en torno a la venta de boletos para el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026 en la reinauguración del Estadio Azteca, continúa a todo lo que da.

Y es que hay que recordar que la boletera Fanki, encargada exclusiva de la comercialización, se vio obligada a posponer la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte del 10 de diciembre al día siguiente, debido a un presunto ciberataque que colapsó su sitio web.

Miles de aficionados expresaron indignación en redes sociales al enfrentar fallas técnicas, largas filas virtuales y errores que impedían completar compras.

A pesar de que la preventa se reanudó el 11 de diciembre con algunas imperfecciones, los boletos se agotaron en minutos, dejando a muchos sin entradas para el esperado duelo que podría contar con la presencia de Cristiano Ronaldo.

Ahora, Fanki emitió un comunicado donde atribuyó el incidente a un sabotaje deliberado por parte de un competidor.

¿Qué es lo que acusa Fanki tras presentar problemas en la venta de boletos del México vs Portugal?

Según la empresa, su modelo de negocio reduce en un 15 por ciento la comisión que pagan los aficionados por boleto, lo que generó amenazas previas.

"Eso ha hecho que un competidor haya mandado mensajes de que sabotearía la venta de boletos del México-Portugal, lo que logró el 10 de diciembre al afectar a un proveedor nuestro de talla internacional".

El ataque, descrito como vía Server-side Template Injection masivo, alcanzó picos de 3 millones de solicitudes (bots) por segundo.

"Esto lo hicieron al generar un ataque vía Server-side Template Injection masivo. Se llegaron a recibir, ese día, 3 millones de solicitudes (bots) por segundo. Los ataques continuaron el resto de la semana, aunque no volvieron a lograr su objetivo: frenar la venta de boletos.", detalló la boletera.

A pesar de haber reforzado su plataforma para soportar más de un millón de solicitudes simultáneas, el impacto en un proveedor internacional forzó la suspensión preventiva. Esto derivó en 22 denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con información que circula en la web y las redes sociales, la empresa prepara una demanda legal contra los responsables