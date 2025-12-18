Christian Martinoli ha consolidado una trayectoria de décadas a través de las pantallas de TV Azteca, destacándose como uno de los narradores más respetados del futbol mexicano.

Su voz ha acompañado las transmisiones de la Selección Nacional, la Liga MX y múltiples Copas del Mundo, convirtiéndose en un referente indispensable, junto a Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague' y Jorge Campos.

Desde sus inicios formó parte esencial de programas emblemáticos de la televisora del Ajusco como Los Protagonistas, al lado de José Ramón Fernández. Poco a poco desarrolló u estilo sarcástico y apasionado que elevó la cobertura deportiva de la televisora, pero que cautivó a miles de aficionados.

Recientemente, Martinoli causó bastante revuelo al hablar sobre su edad y su posible retiro de los medios de comunicación. Incluso se atrevió a mencionar cuando podría darse su despedida de los micrófonos. Situación que llamó la atención de varios televidentes amantes del balompié.

¿Qué fue lo que dijo Christian Martinoli sobre su posible fecha de retiro?

En conversaciones con el 'Dr. García', el cronista y seguidor de los Diablos Rojos del Toluca, fue claro sobre el tiempo que le queda y recalcó su intención de narrar tres mundiales más, pues considera que la Copa del Mundo sería un gran evento para cerrar el telón.

"El próximo mundial espero que sí. Tendría 59 años para el 2034, quizá a los 63 y no más. José Ramón Fernández cumple 80 años", mencionó.

Aunque aún planea estar activo por varios años más, sus palabras anticipan el fin de una era en TV Azteca, donde su dupla con Luis García ha marcado un estilo único en programas relacionados con el futbol mexicano.