El Mundial 2026 está cada vez más cerca y, como ocurre antes de cada gran torneo, no faltan quienes intentan adelantarse a lo que pasará dentro de la cancha.

Una de las voces que más atención genera en México es Mhoni Vidente, quien en los últimos días compartió sus visiones sobre quiénes podrían ser los favoritos para levantar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Mhoni Vidente predijo quién será el campeón del Clausura 2024 / Foto: Especiales

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el Mundial de 2026?

Según la astróloga cubana, varios países mantienen “energías fuertes” para competir por el título, aunque ella no se queda con uno solo: aseguró que España, Portugal o Argentina serían los principales candidatos para quedarse con la gloria en 2026.

Mhoni ha sido seguida por millones tras sus predicciones en torneos anteriores, incluida su visión previa al Mundial 2022 donde mencionó a Argentina y Francia entre los candidatos, y ahora también extendió sus vaticinios hacia el próximo campeonato.

Final de Qatar 2022 / Foto: Imago7

La vidente no se limitó a dar nombres: en su lectura señaló que el torneo podría traer sorpresas, como en ediciones pasadas, y que México, una de las selecciones anfitrionas, podría tener un papel destacado, aunque sin asegurar que ganará el título.

Como siempre ocurre con este tipo de predicciones, hay que recordar que se basan en lecturas personales de astrología y tarot, disciplinas que no tienen respaldo científico.

Revelan cuántos voluntarios participarán en una de las sedes mexicanas para el Mundial 2026. FOTO: Imago7

