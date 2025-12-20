Monterrey no esperará al silbatazo inicial de la Copa del Mundo para prender la fiesta mundialista. La ciudad, que será una de las sedes durante el torneo, confirmó que el próximo 17 de enero albergará la segunda edición del Juego de Leyendas, un partido especial que reunirá a figuras icónicas del futbol mundial contra estrellas mexicanas de épocas doradas en el Estadio BBVA.

Este encuentro forma parte de la plataforma de eventos previos al Mundial, que se efectúa para mantener el entusiasmo de los aficionados mientras Monterrey se prepara para la fiesta máxima del futbol internacional.

Juego de Leyendas en Monterrey

La alineación de legends internacionales que participarán en el evento es de primer nivel. Entre los nombres confirmados figuran:

• Wesley Sneijder, subcampeón del mundo en 2010 con Holanda y campeón de la Champions League con el Inter de Milán.

• Sergio Busquets, pieza clave en la España campeona del mundo en Sudáfrica 2010.

• Xavi Hernández y Carles Puyol, dos íconos del futbol español y del FC Barcelona.

• Alessandro del Piero y Francesco Totti, leyendas del balompié italiano.

• Cafú, Pepe, Christian Vieri y Marco Materazzi, entre otros protagonistas que marcaron época en selecciones y clubes europeos.

Del lado mexicano, la lista también tiene peso histórico, pues se prevé que este representada por estos jugadores:

• Jared Borgetti, Luis Hernández y Francisco Palencia lideran la ofensiva.

• En el mediocampo y defensiva estarán nombres como Andrés Guardado, Miguel Layún y Sinha.

• En portería, la presencia de Óscar “Conejo” Pérez se suma a la nostalgia y pasión del evento.

• Completan el plantel figuras como Hiram Mier, Héctor Moreno, Moisés Muñoz, Oribe Peralta y Marco Fabián.

