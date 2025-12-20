La última final del Apertura 2025 quedará marcada, además de por el bicampeonato de Toluca, por la pelea que protagonizaron Antonio 'El Turco' Mohamed y David Faitelson.

A ambos se les vio encararse al final del partido, y posteriormente salir en redes sociales y entrevistas a insultarse y a dar su versión de los hechos.

Mohamed se hizo de palabras con Faitelson pic.twitter.com/3zqyF1eQ5Z — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) December 15, 2025

Ahora, en entrevista con TUDN (sin que estuviera Faitelson), el entrenador reveló qué fue lo que le dijo en su encontronazo en la final.

¿Qué le dijo Antonio Mohamed a David Faitelson?

Con Alejandro De La Rosa, Marc Crosas, Mauricio Ymay y Marc Crosas en la mesa, el Turco no se guardó nada en el programa de 'Línea de 4'.

"Yo le había pedido a él una disculpa en mi cara y no me la dio, entonces eso fue lo que pasó. Él me dijo que no, que era solamente un punto de vista, para mí fue un juicio de valor y no un punto de vista. Entonces le dije que si no tienes nada qué hablar y no quieres decir nada, ¿cómo quieres que lo arreglemos? hasta ahí llegamos, ustedes estaban viendo todo", aseguró el técnico.

Antonio Mohamed explotó contra Faitelson Foto: Especial

"Si él me hubiese querido pegar me hubiera pegado. Para mí ya es un caso cerrado. Cada uno por su vereda, puedo estar frente a él y decirle mi pensamiento", agregó.

"A mí las críticas no me hacen nada, son parte dé, una opinión, a ti te puede gustar un cambio o no, es más,(Faitelson) siempre ha manifestado que no le gustan mis equipos, y está perfecto, gracias a Dios que no le gustan, eso me pone muy contento, por eso nunca dije nada de esas situaciones. Cualquiera de ustedes puede decir lo mismo, pero totalmente con respeto", finalizó.

¿Qué fue lo que sucedió entre el Turco y @DavidFaitelson_?⚽🔥



Antonio Mohamed, flamante bicampeón con Toluca, cuenta en exclusiva su versión de lo sucedido



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/mnd6DgaAue — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 20, 2025

