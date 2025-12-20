El Mundial de la FIFA 2026 no solo marcará historia por su formato de 48 selecciones y sedes en Estados Unidos, México y Canadá, también lo hará por un cambio importante en la experiencia para los aficionados.

Pues por primera vez en la historia, algunos Fan Zones oficiales cobrarán entrada a quienes quieran vivir el ambiente mundialista fuera de los estadios.

En ediciones pasadas, estos espacios de reunión, donde miles de seguidores se congregan para ver los partidos en pantallas gigantes, compartir la fiesta y contagiarse de la pasión global, habían sido gratuitos.

Foto: Twitter @javierotero10

Ese modelo fue una constante en mundiales desde 2006 en Alemania hasta Qatar 2022, y representaba una oportunidad para quienes no consiguieron boletos o prefieren disfrutar el torneo con otros aficionados en zonas abiertas.

Sin embargo, este cambio ya se hizo oficial en Nueva York / Nueva Jersey, donde el Fan Zone que se instalará en Queens tendrá un costo de acceso de aproximadamente 12.50 dólares por persona, según los sitios autorizados de venta, es decir, unos 300 pesos por persona.

¿Qué implica el nuevo cobro de los Fan Fest?

• Es la primera vez que se cobra por entrar a un Fan Zone en un Mundial, algo que rompe con décadas de tradición de acceso libre.

• La medida pretende “mejorar la experiencia y la seguridad” en estos espacios, además de gestionar capacidad, según el comité organizador de NY/NJ.

• La entrada permitirá ver los partidos en vivo en pantallas gigantes, acceder a entretenimiento y actividades culturales y tener una experiencia dirigida a aficionados globales.

La duda ahora es si esta política de cobro en Fan Fest se replicará en otras ciudades sede del Mundial 2026, como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, o si solo será un experimento piloto en el área metropolitana de Nueva York.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en México? / Foto: Especiales

