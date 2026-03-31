Llegar en transporte público desde el centro de Guadalajara, donde se colocará el Fan Fest durante el Mundial de fútbol, al estadio en que se jugarán los cuatro encuentros programados en esta sede, pude tomar de dos horas y media hasta tres horas dependiendo la ruta que se elija, pero en todas está garantizada una caminata de entre 1.5 y 2.5 kilómetros; ir y volver toma prácticamente una jornada laboral.

Como parte de los preparativos de seguridad y vialidad que implementarán las autoridades locales y los organizadores del evento, durante el partido disputado la tarde de este martes entre la República Democrática del Congo y Jamaica para obtener uno de los últimos boletos para el certamen, se activó un operativo que comenzó desde las 12:00 horas y se extendió hasta pasadas las 19:00 horas, casi dos horas después de que concluyó el encuentro que se resolvió en tiempo extra.

En un radio de unos cuatro kilómetros en torno al Estadio Guadalajara se desplegaron 160 elementos de la Policía Vial para tratar de agilizar la circulación, mientras que agentes de la Guardia Nacional, la Policía del estado y la comisaría de Zapopan, se encargaron de la seguridad.

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Según los organizadores los boletos para el juego se agotaron, por lo que se esperaba el arribo de más de 45 mil personas a la zona en un día laboral y en hora pico; ante eso, Jorge Alberto Arizpe, director de la Policía Vial, pidió a los aficionados que tomaran al menos dos horas de anticipación para llegar al estadio, pues en el anterior encuentro de la repesca entre Nueva Caledonia y Jamaica, una cuarta parte de los asistentes entró cuando el juego ya había comenzado.

En esta ocasión el estacionamiento del estadio volvió a abrir en su totalidad, por lo que se implementaron cierres viales y carriles de contraflujo para permitir la entrada y salida de vehículos, pero Arizpe recordó que durante los partidos mundialistas se activará un protocolo de “última milla” con el que se busca que ningún vehículo que no pertenezca a los organizadores, los equipos o la prensa, se acerquen a menos de esa distancia al estadio.

Foto: Raúl Torres / El Universal

Explicó que los asistentes a esos partidos podrán trasladarse hasta el estadio en autobuses autorizados que partirán de varios puntos cercanos en los que habrá lugar para dejar los automóviles; además se contará con servicio de transporte en camiones oficiales desde cuatro puntos de la ciudad que se puede contratar a través del portal de los organizadores.

En un ejercicio realizado por EL UNIVERSAL durante el partido de este martes, se corroboró que tres horas apenas son suficientes para llegar en transporte público al estadio desde el punto destinado por las autoridades para el llamado Fan Fest.

Nuevamente hubo gente que no logró llegar a tiempo, incluso, algunos aficionados seguían llegando al iniciar el segundo periodo del partido: “es que primero está la chamba y luego tardamos como 40 minutos en llegar hasta acá”, señaló Arturo, joven que llegó con su familia para apoyar a Jamaica, que quedó en el camino tras aceptar el único gol al final del primer tiempo extra.