Además de tener un buen debut con la camiseta de la Selección Mexicana, ante Portugal en el estadio Banorte, Álvaro Fidalgo hizo historia y se unió a un selecto grupo en la historia del equipo: jugadores nacidos en España naturalizados mexicanos.

El exjugador del América demostró que puede ser una gran opción en el mediocampo Tricolor de Javier Aguirre, ya que aporta fluidez, creatividad y peligro con su visión de juego.

Álvaro Fidalgo en su primer partido con la Selección Mexicana, durante la reinauguración del Estadio Azteca - Foto: Imago7

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¿Quiénes son los jugadores españoles que se han naturalizado mexicanos?

De acuerdo con el historiador Joel González, además de Álvaro Fidalgo, los otros jugadores que nacieron en España y jugaron para México son:

Benjamín Alonso,

Efraín Ruiz,

José López Herranz,

Pedro Arnauda

Carlos Blanco.

Cada uno de ellos vistió la jersey verde del conjunto mexicano, y formaron parte de distintas etapas del mismo. Además, aclaró que Loreno 'Yegua' Camarena, no entra en la lista, por haber nacido en tierras aztecas.

Ahora, todo parece indicar que el jugador del Real Betis, se meterá en la lista definitiva de 26 jugadores del Vasco para la Copa del Mundo, y que además, podría tener un papel protagónico dentro del plantel.