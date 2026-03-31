El boleto número 47 a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 fue ganado con demasiado dramatismo. República Democrática del Congo cumplió con los pronósticos y derrotó (1-0) a Jamaica en la final del Repechaje Mundialista de Guadalajara.

La representante de África obtuvo el penúltimo espacio disponible, pero, antes de celebrar en el estadio Akron, sufrió demasiado. A pesar de la diferencia de calidad que existía, cuando el balón comenzó a rodar, fueron once hombres jugando contra hombres por el mismo sueño.

Cada futbolista dejó hasta su último aliento sobre el terreno de juego. La recompensa era mayúscula y todo su esfuerzo era vital para alcanzar el objetivo de toda una nación.

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El tiempo reglamentario transcurrió. Ninguno pudo perforar la cabaña del otro y se fueron al alargue. En los tiempos extra, los Leopardos siguieron siendo superiores, fueron en búsqueda de su presa y dieron el zarpazo que acabó con las ilusiones caribeñas.

En un tiro de esquina, Axel Tuanzebe apareció solo y mandó el balón al fondo de las redes de Andre Blake (100'). El defensa central congoleño se vistió de héroe y se llenó de gloria al cumplirle el sueño a toda una nación.

Después de 52 años, República Democrática de Congo está de regreso en una Copa del Mundo. Aunque ahora, lo harán con ese nombre, porque en 1974, en Alemania, lo hicieron bajo el nombre del Zaire.

En Norteamérica 2026, los Leopardos estarán en el Grupo K, junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Ahí, tratarán de escribir un nuevo capítulo en su historia. Por lo pronto, ya cumplieron un sueño.