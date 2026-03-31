La selección de Italia ha fracasado una vez más en su intento de volver a las Copas del Mundo. Esta vez, fue eliminado en penaltis en el Repechaje Europeo ante Bosnia.

Con esta edición de 2026, son ya tres Mundiales al hilo a los que los italianos no asisten. Y eso, para una nación histórica dentro del torneo, es algo sumamente inusual.

La última vez que se sintieron mundialistas, fue en Brasil 2014. Aquella vez, compartieron 'el Grupo de la Muerte' con Inglaterra, Uruguay y Costa Rica.

Lee también Selección Mexicana: Así quedó el Grupo A del Tri para la Copa del Mundo; sedes y partidos

Italia en el Mundial de 2014 Foto: Especial

Hace ya más de una década, el mundo era completamente distinto a lo que hoy se conoce, alunas cosas ni si quiera se habían inventado, o incluso los jugadores de aquella selección hoy ya se encuentran retirados: Pirlo, Buffon, Marchisio...

Ese torneo fue donde Luis Suárez mordió a Chiellini, en el partido de fase de grupos de Uruguay vs Italia.

Incluso en México, en 2014, nuestro país era muy distinto a como hoy en día se conoce.

¿Cómo era el mundo en 2014?

Enrique Peña Nieto era el presidente de México.

El vigente campeón de la Liga MX era el León.

Barack Obama gobernaba en Estados Unidos.

El IPhone 6 salía a la venta.

Real Madrid tenía 10 Champions League.

El técnico de la Selección Mexicana era Miguel 'Piojo' Herrera.

Kylian Mbappé no había debutado en el futbol profesional.

Lamine Yamal tenía 7 años de edad.