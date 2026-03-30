Escuchar su nombre al unísono en el Estadio Banorte fue algo que Armando González soñó de niño. Sabe que falta mucho camino por recorrer, pero por ahora, disfruta lo conseguido.

El momento que vive en las Chivas lo tiene en la Selección Mexicana, en pelea por un lugar a la próxima Copa del Mundo 2026 y eso lo tiene alerta desde el primer llamado con el Vasco.

“Es algo que sueñas desde niño, estás en la escuela y en el patio de tu casa, te imaginas que estás jugando, la gente grita tu nombre, no sabía cómo reaccionar en la banca. Estaba con ganas de entrar y ayudar al equipo”, declaró La Hormiga, quien no importa si tiene que apoyar "de aguador, un minuto, cinco o los que quiera" el Vasco.

La humildad de La Hormiga González 🐜👏🏼



🗣 "Estoy para lo que me necesiten. Así sea de aguador, uno o cinco minutos" 🇲🇽 pic.twitter.com/E6quPjPMTi — De10Sports (@De10Sports) March 31, 2026

Esta noche México enfrenta a Bélgica en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 y el delantero del Guadalajara sabe que no puede dejar escapar más oportunidades como la jugada de gol que no pudo concretar ante Portugal.

Lee También Selección Mexicana: Luis García ve al Tri en Octavos del Mundial 2026

“Siempre trato de revisar mis partidos para ver qué puedo mejorar, aunque me duela lo veo y en esa jugada, pues lo que me dicen muchos, giré la cabeza, era de frente", señaló Armando.

"Cuando fallas te queda mucho por aprender, sé que tengo muchas cosas por mejorar. No me conformo, no estoy satisfecho”, agregó el delantero rojiblanco.

Lee También La Selección Mexicana llegó a Chicago para preparar su duelo contra Bélgica; Fidalgo y Ochoa, los más solicitados

Armando González, enfocado en lo suyo

A las críticas, a la decisión final de Javier Aguirre y a las competencias directas, La Hormiga les resta importancia. Tiene su enfoque en lo que depende de él únicamente.

“Estoy en lo mío, en lo que depende de mí, en mi trabajo, mi actitud, todo lo que está en mí, en mejorar mis aspectos, la definición, todo eso es lo que depende de mí y donde pongo mi foco. En nada más", concluyó el vigente campeón de goleo de la Liga MX.