La Copa del Mundo 2026 significa mucho más que un torneo para la Selección Mexicana: Es la oportunidad de escribir una página histórica en casa.

Con Javier Aguirre al mando, el Tricolor llega con la ilusión de romper la barrera de los cuartos de final, límite que en México 1970 y 1986 marcó el techo de sus aspiraciones.

Las expectativas, sin embargo, se matizan con voces críticas. Luis García, exdelantero del Atlético de Madrid y referente del futbol mexicano, considera que el escenario más realista apunta a superar la fase de grupos y los dieciseisavos de final, para llegar a unos octavos frente a Inglaterra, duelo que sería un parteaguas.

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Sobre la Selección Mexicana, tengo la esperanza de que en el Estadio Azteca, un lugar en el que habitan fantasmas que empujan, la pelota pegue en los postes y entre en nuestro favor; se llegue a los octavos de final contra Inglaterra. Para mí, ese sería un sueño. Ahí ya veremos qué pasa”, expresó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

García, consciente de que existen dos Mundiales —uno con México en competencia y otro tras su eliminación—, lanzó un mensaje poderoso a los fanáticos: Más allá del destino del combinado, lo esencial será disfrutar la fiesta del torneo.

“Ojalá lo disfruten. Habrá gente que lo vivirá y podrá tener la posibilidad de ver otro Mundial aquí, pero muchos ya no. Seamos responsables, portémonos bien; seamos la afición poca madre y dicharachera, no la mala”, finalizó.