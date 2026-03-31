Luego de la victoria de República Checa sobre Dinamarca en penaltis (3-1), tras un empate a dos goles, quedó definido el grupo de la Selección Mexicana para la próxima

Después del sorteo del Mundial 2026 el pasado diciembre, el grupo de México quedó incompleto, a falta de la resolución de uno de los repechajes europeos; este día, ya se confirmó al último invitado.

La Selección de República Checa se suma al Grupo A donde ya esperaban los combinados de Corea del Sur, Sudáfrica y la anfitriona Selección Mexicana.

Repechaje europeo entre Dinamarca y República Checa / Foto: EFE
Repechaje europeo entre Dinamarca y República Checa / Foto: EFE

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Así quedó el calendario de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026

  • México vs Sudáfrica/ 11 de junio/ Estadio Ciudad de México
  • México vs Corea del Sur/ 18 de junio/ Estadio Guadalajara
  • México vs Chequia / 24 de junio/ Estadio Ciudad de México

Esta edición del torneo será una enorme presión para Javier Aguirre y sus jugadores, ya que el hecho de jugarlo en casa, permite mucho menos margen de error.

¿Cuántos partidos le restan al equipo de Javier Aguirre antes del Mundial 2026? FOTO: Imago7
¿Cuántos partidos le restan al equipo de Javier Aguirre antes del Mundial 2026? FOTO: Imago7

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