Luego de la victoria de República Checa sobre Dinamarca en penaltis (3-1), tras un empate a dos goles, quedó definido el grupo de la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo 2026.

Después del sorteo del Mundial 2026 el pasado diciembre, el grupo de México quedó incompleto, a falta de la resolución de uno de los repechajes europeos; este día, ya se confirmó al último invitado.

La Selección de República Checa se suma al Grupo A donde ya esperaban los combinados de Corea del Sur, Sudáfrica y la anfitriona Selección Mexicana.

Repechaje europeo entre Dinamarca y República Checa / Foto: EFE

Lee también Bolivia vs Irak: Horario y canales para ver EN VIVO la final del Repechaje Mundialista, HOY, martes 31 de marzo

Así quedó el calendario de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026

México vs Sudáfrica/ 11 de junio/ Estadio Ciudad de México

México vs Corea del Sur/ 18 de junio/ Estadio Guadalajara

México vs Chequia / 24 de junio/ Estadio Ciudad de México

Esta edición del torneo será una enorme presión para Javier Aguirre y sus jugadores, ya que el hecho de jugarlo en casa, permite mucho menos margen de error.