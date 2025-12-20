Presidente del Fenerbahce, equipo de Edson Álvarez, acusado de tráfico de drogas

El empresario turco-estadounidense Saadettin Saran, presidente del Fenerbahçe Estambul, uno de los principales clubes deportivos de Turquía, fue interrogado este sábado en el marco de una gran investigación por supuesto tráfico y producción de drogas, informó la Justicia del país euroasiático.

Tras su declaración en la Fiscalía, Saran fue trasladado al Instituto de Medicina Forense de Estambul, donde se le tomaron muestras de cabello y sangre para un test de drogas.

Como medida cautelar, la Justicia le prohibió abandonar el país mientras duren las investigaciones.

La prensa turca asegura que el interrogatorio del empresario se produce en medio de una lucha interna de poder dentro del Gobierno islamista.

La Fiscalía General de Estambul había citado el viernes a Saran a declarar como “sospechoso” por los supuestos delitos de “obtención de sustancias estupefacientes” y “facilitación del consumo de drogas”.

Además, se llevó a cabo un registro en el domicilio de Saran, que se encontraba en el extranjero y regresó anoche a Turquía desde Italia en su avión privado.

A su llegada a Estambul, el empresario fue recibido en el aeropuerto por seguidores del Fenerbahçe y esta misma mañana acudió al Palacio de Justicia de Çaglayan para prestar declaración ante el fiscal.

Según medios turcos, durante el registro realizado anoche en su vivienda no se hallaron pruebas de delito.

En el marco de esta investigación por drogas, dirigida por la Fiscalía General de Estambul, se han llevado a cabo varios operativos en las últimas dos semanas y se han iniciado acciones judiciales contra varias personas conocidas en los ámbitos de los medios de comunicación, las artes y los negocios.

Numerosos sospechosos fueron detenidos: algunos ingresaron en prisión, mientras que otros fueron puestos en libertad bajo control judicial.

Este sábado, la Fiscalía también emitió órdenes de detención contra tres personas, entre ellas un conocido fotógrafo de moda turco.

Entre los detenidos hasta ahora, el más relevante es Mehmet Akif Ersoy, director editorial y principal presentador de informativos del canal de noticias Habertürk TV.

Conocido por su ideología conservadora y su cercanía al Gobierno islamista, Ersoy fue enviado a prisión acusado de delitos como obtención y suministro de drogas, organización de fiestas sexuales y acoso a presentadoras de televisión.

Diputados de la oposición y medios independientes consideran que estos acontecimientos constituyen una “lucha de poder” entre distintos grupos del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdogan.