Neymar parece estar con los días contados en el Santos de Brasil, pues su contrato está próximo a finalizar y aún no se sabe si será renovado o no. Sin embargo, eso no impide que el astro brasileño disfrute de sus vacaciones cantando y bailando en un evento de póker.

A lo largo de su carrera, el ex del PSG ha compaginado su actuar en la cancha con su pasión con el póker. En estas vacaciones, el futbolista carioca pasó un par de días de Nueva York para después llegar a Sao Paulo, Brasil y ahí acudir a un evento.

Neymar fue invitado a un evento de póker, donde coincidió con Leo Santana, popular cantante brasileño, quien invitó al jugador a cantar y a bailar junto a él. Este video se viralizó en redes sociales, donde hubo un par de críticas hacia el jugador.

Así disfruta sus vacaciones. 😅🇧🇷pic.twitter.com/ryYb5qeJyH — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 20, 2025

Hace alrededor de tres semanas, el astro brasileño fue sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda, luego de haber salvado al club del descenso mientras jugaba con la lesión. A raíz de esta intervención quirúrgica, el ex del Barcelona podría perderse la última parte del torneo carioca.

El principal objetivo de Neymar es entrar a la lista final de la Selección de Brasil para disputar el Mundial 2026, y en medio de los rumores sobre su futuro con el cuadro santista, se reportó que jugadores del Flamengo quieren la llegada del crack para ayudarlo a lograr esa meta.