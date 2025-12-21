René Higuita, una de las grandes leyendas del futbol mundial, volvió a ser tendencia global tras su participación en un partido amistoso en Colombia.

El arquero, quien trabajó de la mano de Efraín Juárez en el Atlético Nacional, fue una de las estrellas invitadas al juego de despedida del defensor colombiano Mario Alberto Yepes en Cali, donde protagonizó una épica acción.

Higuita, quien defendió en múltiples ocasiones la camiseta de la Selección de Colombia, recibió un balón en su zona de portería y replicó el famoso "escorpión", jugada que lo convirtió en figura mundial.

Después de la acción, aficionados y rivales no dudaron en reconocer el gesto, que representó un momento muy especial de la noche y dejó el agradecimiento del portero.

EL ORIGEN DEL ESCORPIÓN DE RENÉ HIGUITA

René Higuita siempre fue un arquero distinto, un jugador que veía el futbol como un escenario para la imaginación. El origen del escorpión se remonta a sus entrenamientos en Medellín, donde practicaba movimientos acrobáticos para sorprender a sus compañeros.

La jugada alcanzó su consagración el 6 de septiembre de 1995, en Wembley, cuando Higuita decidió emplearla en un amistoso contra Inglaterra. Para muchos fue una locura, pero para él representó la culminación de años de atrevimiento y confianza en su estilo.