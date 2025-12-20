El brasileño Vinícius Junior fue silbado por gran parte de su afición este sábado al ser sustituido en el minuto 83 del partido ante el Sevilla, tras encadenar su 14º partido sin marcar, y reaccionó en su cuenta oficial de Instagram cambiando su foto de perfil de una foto con el Real Madrid a una de Brasil y una publicación con un texto con tres puntos suspensivos.

No pareció encajar bien los pitos ‘Vini’, por su reacción en sus redes sociales. Cambio de imagen, publicación sin texto, y rápida, al contrario que en otras ocasiones.

Unos silbidos que se intensificaron en el minuto 83, cuando Xabi decidió sacarle del campo para que entrase Gonzalo en su lugar. Un cambio que se alargó hasta el minuto, ya que Vinícius cedió el brazalete de capitán a Thibaut Courtois. Y los pitos no cesaron.

Unos que empezaron ya, de forma mucho más tímida, cuando su nombre fue anunciado por megafonía en las alineaciones y en la primera acción en la que intentó dejar atrás a dos defensas del Sevilla sin éxito.

PITOS PARA VINÍCIUS TRAS SU CAMBIO 😱😱😱pic.twitter.com/sH4c17VCvX — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 20, 2025

Pitado Vinícius en sus errores en un partido que se fue sin disparar, extendiendo su mal estado de forma a 14 partidos consecutivos sin marcar con la camiseta del Real Madrid. En total, contando los añadidos, alcanza los 1.115 minutos sin celebrar un gol con la camiseta blanca.

Una racha negativa que acabó con la paciencia de su afición, algo a lo que se refirió Xabi Alonso en rueda de prensa.

“La afición puede expresar su opinión y se puede mejorar, pero hay que valorar el momento del equipo. Ahora vamos a mejorar”, declaró.

Además, el técnico quiso dejar claro que no ha hablado con el futbolista sobre cómo le afectaron los pitos de la afición.

Un Vinícius que sí tuvo una primera reacción en sus redes sociales, cambiándose la foto de perfil a una con la camiseta de Brasil al entrar al vestuario.

Situación que vuelve a poner sobre la mesa las dudas con la renovación de su contrato con el Real Madrid, que concluye el 30 de junio de 2027, y con su estatus en el Real Madrid actual, liderado por los goles de Kylian Mbappé.