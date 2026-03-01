Con cada día que pasa, la fiebre por la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá se siente con mayor fuerza.

Una fiesta en la que todos desean participar, demostrando su amor por el futbol y su apoyo a la Selección Mexicana, el equipo dirigido por Javier Aguirre que debutará ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Con ese antecedente, varios equipos profesionales han lanzado colecciones especiales para celebrar el evento más grande de la historia, impulsado por el aumento de cupos a 48 selecciones.

El lanzamiento más reciente proviene de los Leones Negros de la UDG, equipo de la Liga de Expansión, que presentó a través de sus redes sociales una camiseta en honor al certamen.

El club tapatío, que tuvo un paso por la Liga MX, mostró a su afición una nueva playera en color verde, muy similar al tono de la Selección Mexicana, con el tradicional escudo del equipo al centro del pecho.

Además, el jersey incluye un short blanco y calcetas rojas, colores completamente distintos al habitual amarillo, negro y rojo que el equipo utiliza normalmente en sus partidos.