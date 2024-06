David Faitelson suele generar mucha polémica con todo lo que dicen tanto en televisión como en sus redes sociales, aunque en esta ocasión parece que el comentarista tiene voz de profeta, ya que recientemente criticó el comportamiento de alguno aficionados que van a los estadios.

"Me parece que el tema se ha agravado, más en el Alfredo Harp Helú, porque van chicos que como dice Francisco (Javier González) lo que menos le importa es el beisbol, van como si fuera un antro", comentó.

Lee también Mich Cid, hijastra de Eduardo Trelles, vende pinturas con la silueta de su cuerpo en internet

¿Qué pasó en el Estadio de los Diablos Rojos del México?

El beisbol en la Ciudad de México ha vuelto a ser uno de los principales espectáculos deportivos en los que los aficionados se suelen dar cita para pasar un momento agradable en familia.

Sin embargo, desde la temporada pasada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), se ha viralizado varios videos en redes sociales donde los fanáticos protagonizan peleas en las gradas.

Esto pasa principalmente en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, situación que comienza a ser preocupante, porque ya son muchas las campales que se han generado.

Y recientemente se supo de otra bronca, aunque no se sabe que en partido de los Rojos del México fue. En el video se nota a dos mujeres discutiendo, hasta que los ánimos se prenden y se comienzan a dar con todo.

Ambas son aficionadas de los Pingos, pero eso no evitó que se golpearan con todos. Posteriormente, varias personas tratan de separarla y no es hasta que se acerca una policía para conseguirlo. De momento no se sabe el motivo de la pelea.