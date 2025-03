Rayados consumó un nuevo fracaso, pese a que tiene una de las mejores plantillas del futbol mexicano. Vancouver Whitecaps los echó de la Concacaf Champions Cup en Octavos de Final.

La afición del Monterrey está furiosa con el resultado, por lo que han exigido la salida de Martín Demichelis. Y de manera inesperada, una de las posibilidades para sustituirlo podría ser una leyenda del acérrimo rival: Tigres.

¿Qué dijo Marc Crosas del Tuca Ferretti?

Ricardo Ferretti, multicampeón con Tigres, de manera inesperada comenzó a sonar como una de las posibilidades para dirigir a Rayados en caso de que tomen la determinación de cesar a Martín Demichelis.

La noticia ha dividido opiniones. Un sector de la afición reprobó la idea de tener a una de las leyendas de Tigres en el banquillo albiazul. Mientras que otro grupo reducido sabe que el Tuca sería capaz de volver exitosa a esta plantilla de La Pandilla.

Y uno que decidió sumarse a la polémica fue Marc Crosas, analista de TUDN. El español rechazó la opción de ver al Tuca Ferretti como entrenador de Rayados y no por el hecho de ser un emblema del equipo de la ‘U’.

Marc Crosas llamó 'bufón' al Tuca Ferretti, quien actualmente es analista de ESPN. Foto: Especial

Crosas argumentó que actualmente el entrenador brasileño se convirtió en un “payaso y bufón” de la televisión, haciendo alusión a todas las peleas que ha tenido con Álvaro Morales en su faceta de analista de ESPN.

“Rayados entiendo que tiene una necesidad histórica sobre todo cuando el rival de ciudad gana lo que gana (Tigres), pero a mí no me encaja nada, las decisiones van más hacia un proyecto de construir que acaba significando el éxito del primer equipo y no irte a buscar al DT que hizo exitoso al rival y por eso a ver si me hace exitoso a mí.

"Sobre todo cuando ya lleva tres años o dos años sin dirigir y siendo un payaso, con todo respeto, un bufón de una mesa de debate donde futbolísticamente no aporta nada y no lo comparto”, comentó Marc Crosas sobre el Tuca Ferretti.