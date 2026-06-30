Toda la atención en estos meses ha estado concentrada en el Mundial 2026, pero una vez finalizada la Copa del Mundo se estrenará una película muy esperada por los seguidores de Marvel: Spider-Man: Un nuevo día.

Lionel Messi, máxima figura de Argentina y de esta justa mundialista, dejó de lado la cancha y la playera de la Albiceleste para tener una aparición en el video promocional del nuevo filme del Hombre Araña.

Por medio de redes sociales, la cuenta oficial de la película del mundo de Marvel compartió el anuncio en el que Tom Holland, protagonista de la cinta, se cruza con Messi, quien actúa como él mismo.

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El personaje de Holland, Peter Parker, se encuentra en un local de sándwiches hablando por teléfono, cuando de pronto aparece el legendario jugador argentino preguntando por el superhéroe que protege a Nueva York.

Entre nervios y una caída, Parker se acerca al astro y le dice que no se vaya, que en unos momentos aparecería el héroe que buscaba. Ya con Spider-Man en el lugar, Leo vivió la experiencia completa al columpiarse junto al integrante de los Vengadores.

Este anuncio generó grandes interacciones en redes sociales, donde los aficionados del futbol y del mundo geek, se unieron para aplaudir el trabajo de Messi y de la misma marca.