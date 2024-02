Nikkole Teja, en su momento, se consolidó como una de las futbolistas de la Liga MX Femenil más famosas, debido a que supo combinar su faceta como deportista junto a la de influencer, ganando miles de seguidores.

No obstante, luego de su paso por el Necaxa, decidió alejarse de las canchas durante un año, lapso en el que se dedicó de lleno a las redes sociales. Para el Clausura 2024, dio la sorpresa al anunciar su regreso al Puebla, donde sin debutar, decidió retirarse de las canchas.

¿Por qué se retiró Nikkole Teja?

Hace unos días, la futbolista norteamericana generó especulaciones, ya que fue vista en una famosa cadena de televisión, por lo que más de uno pensó que se integraría a algunos de sus programas como conductora.

Sin embargo, de momento se sabe que únicamente estuvo como invitada, donde dio detalles de su vida profesional y privada, donde aseguró que la decepcionó el ambiente que se vive en el balompié mexicano femenil.

“Después de haber pasado por Necaxa, no fue la experiencia que quiero, que siempre soñé jugando futbol, pero no es como yo pienso y siento que el ambiente está un poco tóxico, porque no estoy acá por el dinero, estoy acá porque amo el futbol.

“Decía ¿por qué estoy triste? ¿por qué estoy estresada? Tengo 24 años y quiero felicidad y paz en mi vida, y si no es con futbol, el futbol no sólo es profesional, puedo seguir jugando, estoy feliz”, comentó a Mediotiempo.