David Faitelson es hoy por hoy el comentarista más polémico del periodismo deportivo nacional. Mucho se debe a la escuela que tiene de José Ramón Fernández, de quien aprendió a decir las cosas de manera directa y sin filtros.

Sin embargo, su estilo ríspido no le agrada a todos, incluso a sus compañeros, con quienes ha tenido varias peleas en programas en vivo. Las más recordadas sin dudas se han dado contra Ricardo Peláez, Paco Gabriel de Anda y recientemente con Rafa Puente Jr.

¿Por qué Faitelson bloqueó a Paco Gabriel de Anda?

Cuando ambos estuvieron en ESPN, David Faitelson y Paco Gabriel de Anda durante los debates de Futbol Picante tuvieron un par de acaloradas discusiones, en las que comenzaron a meterse con temas personales.

Recientemente, el exjugador de Pachuca, Santos y Cruz Azul fue invitado al canal de YouTube de Ricardo Peláez, quien sabe muy bien lo que es tener un enfrentamiento contra Faitelson.

Y Paco Gabriel sacó el tema de las discusiones en vivo que tuvo con el polémico comentarista de Televisa, revelando que la cosa no quedó en el foro, ya que se encerraron para seguir con la pelea.

"Es un tipo que ha sufrido bullying toda su vida, el caso de David, perdió a su padre muy joven, entonces por eso tiene ciertas reacciones, porque después en privado yo he hablado con él, en privado yo hablé con él. Fuimos a un lugar, cerramos la puerta y le dije, ahora sí, a ver… Salí, nos seguimos diciendo de cosas", dijo.

Finalmente, Francisco Gabriel de Anda señaló que en la previa de que salieran a cuadro a un programa, se hicieron de palabras, por lo que advirtió a Faitelson que sabía cosas de su familia y si lo seguía provocando las iba a decir.

Al final, David Faitelson fingió una lesión para no aparecer juntos en un segmento. Posterior a eso, hablo con directivos para que ya no trabajaran juntos y además bloqueó a su compañero de redes sociales.

“Yo le dije, 'sabes que yo también conozco cosas de tu familia, pero yo no las voy a decir', porque además en otra ocasión, después del asunto que nos faltamos el respeto, trabajar juntos era complicado y un día llega a la canchita y le dicen vas con Paco Gabriel"

"Yo lo veo, viene sudando hacia mí y se cae. Ricardo, se cae en la canchita y los camarógrafos se callan. Lo veo y le digo: '¿qué pasó?'. 'No, es que me duele la columna, me duele la espalda'. 'Tranquilo, David, te ayudo a levantarte o déjame grabar'".