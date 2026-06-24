Tras confirmar su regreso a la Liga MX, el Atlante —uno de los clubes con mayor tradición en el futbol mexicano— dio un golpe mediático en pleno Mundial al anunciar un fichaje que rápidamente se volvió viral.

Se trata del "Pato Merlín", la llamativa mascota que en las últimas horas acaparó la atención en redes sociales al recorrer distintos puntos de la Ciudad de México vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana.

A través de sus redes sociales, el equipo azulgrana, que se prepara para escribir un nuevo capítulo en la Primera División, presumió con orgullo la incorporación simbólica de Merlín, quien ahora también funge como mascota honoraria durante la Copa del Mundo.

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La publicación, que generó una ola inmediata de reacciones, muestra al personaje portando los colores del Atlante mientras pasea por una cancha de futbol, incluso interactuando con diversos elementos, reforzando la conexión entre el club, la afición y el ambiente mundialista.

Merlín, quien se ha ganado el cariño de la afición sumando miles de seguidores en cada aparición, incluso ya tiene previsto estar este miércoles en la cancha del Estadio Ciudad de México durante el duelo entre el Tricolor de Javier Aguirre y la selección de Chequia.

A través de imágenes compartidas en redes sociales, se pudo observar al icónico pato junto a sus dueños en las inmediaciones del inmueble, anticipando otra jornada en la que volverá a robarse los reflectores dentro del ambiente mundialista.