Marco Fabián fue un jugador que desde que debutó con Chivas demostró que tenía muchas condiciones, brillando en seleccione inferiores, lo que hizo suponer que pronto daría el salto a Europa.

Sin embargo, sus salidas nocturnas comenzaron a mermar su desempeño, por lo que salió del Guadalajara y Cruz Azul lo rescató. Sin embargo, constantemente era tendencia en redes sociales por sus constantes escapadas, por lo que estuvo a punto de no ser considerado para el Mundial de Brasil 2014.

¿Qué ultimátum le dio el Piojo a Marco Fabián?

Miguel Herrera, cuando estuvo al frente de la Selección Mexicana, admitió que estuvo a punto de no considerar a Marco Fabián, principalmente por sus problemas con sus salidas y el alcohol.

En su primera aparición como analista de Fox Sports, el entrenador señaló que trató de hablar con el futbolista, pero no entendió. No fue hasta que lo amenazó con ya no llamarlo si volvía a salir una luz una fotografía suya bebiendo.

“Me lo encuentro en el pasillo, cuando ya íbamos de salida, le dije ‘cuídate, (Marco) Fabián, encaminate bien, no seas tonto, eres un jugador con muchas condiciones, no dejes ir tu momento’... no sé si le entró por un oído y le salió por el otro, porque al día siguiente salió una foto con él en el bar.

“Marco (Fabián), voy a hablar muy seriamente contigo: si yo veo una foto, en cualquier red social, en tu casa, en el cine, y hay una cerveza en la mesa, ya no vengas, no te voy a recibir”, afirmó el Piojo Herrera en La Última Palabra.