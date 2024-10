Todo apuntaba que la faceta como comentarista para Miguel Herrera iba ser muy tranquila, pero fue todo lo contrario, en cada una de sus intervenciones en los diferentes programas de Fox Sports ha criticado a sus compañeros, pero también ha aprovechado al medio para postularse como técnico de algún equipo de la Liga MX.

Lee también Ricardo La Vope asegura que dirigir en Argentina es más relevante que Chivas

¿Qué le dijo Miguel Herrera a Rubén Rodríguez?

Durante el programa La Última Palabra, el Piojo aprovechó su participación para discutir con uno de sus compañeros, en esta ocasión fue Rubén Rodríguez, al cual lo tacho de flojo debido a las críticas que hizo durante el juego, Querétaro contra Mazatlán.

Rubén Rodríguez criticó el juego entre Cañoneros y Gallos por la poca falta de espectáculo y el nivel que algunos jugadores ofrecían, finalizando que podrían dormir a un velador.

Miguel Herrera llegó en el 2012 para dirigir por primera vez al América. Foto: Imago7.

Ante tales criticas el Piojo le respondió que no puso atención en el encuentro pues estuvo lleno de atajadas y otros momentos llamativos.

Rubén le respondió que ninguno de los dos equipos propuso para ganar el encuentro y que ambos entrenadores no le pusieron nada de emoción.

"NI VES EL FUTBOL CAB..." 😅@ruubenrod dice que el partido de Mazatlán Gallos fue aburrido y no concuerda con @MiguelHerreraDT#LUP pic.twitter.com/xWsG5ToAsH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 5, 2024

“Ni vez futbol cabrón, no le gusta el futbol, probablemente no sea un partido atractivo por la calidad, pero me parece que el partido no fue tan malo”, finalizó Miguel Herrera.