Miguel Herrera se consolidó como uno de los entrenadores más polémicos, por lo que se volvió un blanco de los árbitros, ya que por mucho tiempo le costó mucho trabajo manejas sus emociones, por lo que en más de una ocasión de expulsaron de los partidos.

Ahora en su faceta como analista de Fox Sports, el Piojo Herrera ha estado revelando detalles de las entrañas de los vestidores que dirigió, aunado a temas que pocos conocían. Como el hecho de que se sintió perseguido por los silbantes, en especial del Gato Ortiz.

¿Piojo Herrera se sintió perseguido por los árbitros?

Durante una charla que tuvo con Rafa Márquez Lugo, el Piojo Herrera aseguró que varios silbantes le cargaron la mano, ya que en ocasiones estaba reclamándole a sus jugadores y los silbantes creían que era contra ellos.

“Hay varios árbitros que me agarraron de su puerquito; había veces que estaba regañando a mis jugadores y oía: No levantes los brazos; y yo, pues estoy hablando con mis jugadores y me daban con todo”, comentó.

"HAY VARIOS ÁRBITROS QUE ME AGARRARON DE SU PUERQUITO"



¡@MiguelHerreraDT tuvo un problema muy fuerte con el Gato Ortiz!



"EMILIO ME PUSO UN REGAÑADÓN"

¿Qué problema tuvo el Piojo con el Gato Ortiz?

Por otra parte, el Piojo Herrera recordó una anécdota que vivió con el Gato Ortiz en el Estadio Azteca, cuando Cruz Azul goleó al América 5-2 en el Apertura 2019 y sin deberla ni temerla, según él, el árbitro lo echó del campo.

“Tuve un problema muy fuerte. El último que tuve fue con Ortiz, con el famoso Gato Ortiz; ya me iba a echar, ya estaba predispuesto a echarme. Después me enseñaron los audios; yo estoy discutiendo con alguien en la banca, salgo y de repente veo que se me queda viendo; dije: ‘me va a echar’.

“Me doy la vuelta hacia un costado, se arranca de media cancha y me echa; yo ya sabía que me iba a echar, sin decirle nada; me voy del partido, muy enojado. Por supuesto salgo del partido y estaban todos promoviendo la famosa frase, que no la dijera el público; salgo, no voy a la conferencia de prensa porque no puedes ir después de una expulsión”, comentó.

En esa ocasión, una declaración de Miguel Herrera en contra del Gao Ortiz n o sólo le costó una multa y tres partidos de suspensión, sino que además Emilio Azcárraga Jean le llamó la atención.

“Justo voy saliendo y uno de la prensa me dice: ¿Qué pasó Miguel? ¿Qué te dijo? Me volteo y le digo 'Pregúntenle a ese puto'. Pude haberme liberado de la sanción; me echaron tres juegos; me vino una multa; me habló Emilio (Azcárraga), me puso en regañadón porque en ese momento estaban con la frase, justo la digo. Creo que es con el árbitro que más interacción tuve”, finalizó.