El pasado 10 de abril, el estadio BBVA de Monterrey se convirtió en el epicentro de todas las miradas. Y no era para menos, la estrella del futbol mundial, Lionel Messi, visitó la ciudad regiomontana para enfrentar junto con el Inter Miami a Rayados, en la Vuelta por los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El astro argentino fue el centro de atención de medios de comunicación y de aficionados que se dieron cita en el hotel de concentración para, al menos, ver por un breve momento al ex jugador del Barcelona.

Para el segundo duelo entre La Pandilla y el equipo de la MLS nadie se quería quedar afuera, los boletos prácticamente se agotaron a las pocas horas de haber sido puestos a la venta, de manera que la reventa fue una de las alternativas para cientos de aficionados.

¿Cómo fue que estafaron a Poncho De Nigris?

Uno de los seguidores de La Pulga que vieron en la reventa una posibilidad para ver al ídolo del futbol mundial, fue el actor, influencer y presentador de TV, Poncho De Nigris; sin embargo, su experiencia no fue para nada buena.

El fraterno del ex jugador Antonio De Nigris reveló que en su intento por entrar al BBVA fue estafado por un revendedor y perdió una gran cantidad de dinero, ya que al adquirir un par de boletos, uno de ellos era falso.

"Ponchito (su hijo) es fan de Messi y le quise cumplir su sueño. yo lo vi en Qatar contra México, que nos metió gol", confesó De Nigris a Multimedios. "Nos estafaron, nos vendieron dos boletos, uno pasó, el otro no, cometí el error de comparlos con un revendedor porque ya no había, me los vendió en 10 mil cada boleto y ahorita tuve que comprar otros nuevos de y me gasté otros 15 mil. O sea que salío en 30 mil pesos los boletos para entrar a ver a Messi, pero todo sea por Ponchito, ya me iba a regresar a la casa", canfesó el actor.