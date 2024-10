El mundo del futbol mexicano ha sido sacudido por las revelaciones del comentarista de TUDN, Andrés Vaca, quien durante la transmisión del partido amistoso entre la Selección Mexicana y el Valencia CF, disputado el pasado 12 de octubre, denunció haber sido víctima de quejas y amenazas por sus críticas hacia el Tricolor.

En el juego, que terminó empatado 2-2 con goles de Alexis Vega y Ozziel Herrera para México, y un doblete de Daniel Gómez para el Valencia, Vaca aprovechó el micrófono para alzar la voz en contra del equipo nacional.

Aunque el partido resultó decepcionante para muchos, lo que realmente capturó la atención fue la fuerte declaración del comentarista de TUDN sobre las quejas que ha enfrentado debido a sus críticas.

¿Qué fue lo que dijo Andrés Vaca?

“Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, tampoco videos, no utilizando palabras pedorras como empoderar futbolistas, esto es con futbol y la gente que está en selección no lo entiende”, mencionó primeramente el narrador de TUDN.

“Luego van y tocan puertas pidiendo que Vaca no narre más a la Selección, que por favor no narre más; mejor que se fijen lo que hacen adentro de la cancha. No les gusta lo que decimos y luego van con sus 'quejitas', que se quejen con los que están en la cancha y que ahorren con los mensajes que mandan con terceros, que se ahorren las amenazas”, finalizó.

¿Quién es el personaje que ha intentado callar a Andrés Vaca?

Días después de las declaraciones de Vaca, se filtró información que puso nombre y apellido al responsable de estos intentos de censura.

El periodista Ignacio 'Fantasma' Suárez reveló a través de redes sociales que Édgar Martínez, director de comunicación de la Federación Mexicana de Futbol, es el responsable de las quejas y amenazas contra Vaca.

"Quien pidió censurar a narradores de @TUDNMEX tiene nombre y apellido: EDGAR MARTÍNEZ, "director" de comunicación de @FMF. No es la primera vez, es un viejo modus operandi, lo hacía en @Chivas y otras. Solo que HOY NO PESA en lo absoluto, se ríen de sus solicitudes y lo balconean", publicó el 'Fantasma'.

