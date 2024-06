La lucha libre es uno de los deportes más populares de México y no existe un aficionado que en algún momento no se haya imaginado portar las máscaras y capas de las estrellas del cuadrilátero. En esta ocasión, fue el exfutbolista Ramón Morales quien tuvo la oportunidad de sentir lo que es ser un luchador de verdad.

A través de su cuenta de 'TikTok', el exjugador de las Chivas compartió un video de su experiencia en el ensogado junto a las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre.

En el video que Ramoncito subió a las redes sociales se puede apreciar cómo es asesorado por varios pancracistas y por el maestro Satánico al interior del gimnasio de la Arena Coliseo de Guadalajara.

Entre algunos de los movimientos que Morales pudo realizar en el ring, fue una plancha desde la tercera cuerda hacia adentro del cuadrilátero, donde fue recibido por tres gladiadores.

¿Cuál fue su reacción al practicar la lucha libre?

"Espérense, sí me estoy ca...", dijo el exvolante del Rebaño antes de tomar valor para lanzarse de lo alto del esquinero. "No, no, no es nada fácil estar allá arriba", agregó.

Posteriormente, vio lo más doloroso, ya que los luchadores le propinaron un par de 'pierrotazos', y el exfutbolista no fue capaz de aguantar el dolor. "Amor, si traigo un 'chupetón', un chin...; vine a las luchas", dijo a la cámara Morales entre algunas risas nerviosas.

@ramonmoralesrm11 vayan a ver este episodio en mi canal de YouTube "TiroLibreconelCapi " mi respetos y admiración a los luchadores su preparación y profesionalismo. ♬ sonido original - Ramón Morales Rm11 Oficial

"Prefiero ser futbolista. Pero ya los voy a invitar a la cancha a ellos también", dijo Ramón Morales al final de la grabación.