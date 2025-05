José Ramón Fernández se convirtió en tendencia a media semana y en esta ocasión no fue por alguno de sus comentarios. En esta ocasión, se debió a que destaparon su adicción a las drogas, específicamente a la cocaína, justo antes de que acabara su etapa en TV Azteca.

Y una de las cosas que más sorprendió es que fue su pupilo predilecto quien los hizo público: David Faitelson, quien dejó claro que los años de burlas y humillaciones se habían quedado en el pasado y ya no se dejaría de su mentor.

Lee también Estas son algunas de las humillaciones que David Faitelson recibía de José Ramón Fernández

¿Por qué Joserra se peleó con Raúl Orvañanos?

Muchos no recuerdan, pero la primera pareja con la que José Ramón Fernández tuvo éxito en la televisión fue junto a Raúl Orvañanos, comentarista que actualmente es uno de los más reconocidos del país.

Ambos fundaron el programa ‘DeporTV’, donde debatían sobre la actualidad del futbol mexicano. Desde ese momento Joserra ha había forjado su estilo directo, incómodo y polémico ante las cámaras.

Sin embargo, sorprendió mucho que tiempo después Orvañanos decidió dejar lo que en ese entonces era Imevision y posteriormente se convertiría en jefe del área de deportes de Televisa.

José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos trabajaron juntos en los 80 en Imevision. Foto: Especial

Sin embargo, con el paso de los años Raúl Orvañanos decidió romper el silencia sobre su separación laboral con Joserra, dejando ver que pasó algo similar a lo ocurrido recientemente con David Faitelson.

La gran diferencia es que el ahora cronista de Fox Sports nunca estuvo dispuesto a ser humillado por Fernández, por lo que en cuanto pudo, decidió seguir su carrera alejado de él.

“En esa época, él quería que la crítica fuera como él la hacía y si tú tenías otro punto de vista u otra forma de criticar, no le gustaba"

Raúl Orvañanos

“Yo no coincidía con el punto de vista de José Ramón y yo quería expresar mi punto de vista, eso era el éxito de ese programa (DeporTV), que cada uno opinaba diferente, pero a él le molestaba mucho. Si yo decía que América jugaba bien, él me recriminaba. Quería ser un tipo autoritario y dije: ‘No eres mi papá, cabrón’”, contó al Burro Van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda.

Finalmente, recordó que cuando le dijo gustoso que dejaría de trabajar en esa televisora, José Ramón Fernández intentó de todo para detenerlo, respondiendo que lo único que deseaba era ya no estar cerca de él.

“Lo que me molestó fue que él nunca me dijo: ‘No te vayas, qué quieres, te doy un aumento’, ningún esfuerzo. Solo me preguntó por qué me iba y le respondí: ‘Ya no quiero trabajar contigo’”, finalizó Raúl Orvañanos.