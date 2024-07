El técnico brasileño y quien ahora vive su etapa como comentarista de Televisión, Ricardo Ferretti, finalmente dio su comentario sobre la llegada de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana y lo que podrá hacer luego de que está Rafael Márquez como auxiliar para este proyecto de cara al Mundial del 2026.

¿Cuál fue la critica de Ricardo Ferretti a Javier Aguirre?

Ferretti mencionó que él también tuvo la oportunidad de dirigir en el viejo continente como Javier Aguirre, pero señaló que sus intenciones eran otras si iba a Europa.

“Es un buen técnico, pero no de la magnitud de la que ustedes hablan. Con excepción del Atlético de Madrid, con los otros equipos la verdad. No quiero ser presuntuoso pero estos equipos me los ofrecieron más de 10 veces”, señaló el técnico.

“¿Pero para qué voy? Equipos de decimosegundo lugar para abajo que la única cosa es que no descendió, no tengo aspiración de campeonatos”.

Sobre la mancuerna que harán Javier con Rafael Márquez, destacó que son ideologías opuestas; “¿Cómo va a ser la combinación de un futbol arcaico contra el barcelonismo que mantiene a Rafa? Después le dijeron que era para el proceso 2026-2030, ahora lo imponen en un cuerpo técnico ¿Cómo se sentirá Rafa impuesto en un cuerpo técnico?”.