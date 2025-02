Tatiana Flores ha quedado a deber mucho desde que llegó a la Liga MX Femenil. Con el equipo de Tigres no es una futbolista importante, así lo demuestran sus pobres números que registra hasta el momento, ya que su actividad es nula.

Se manejó la versión de que el año pasado no jugaba porque no era del agrado de la entrenadora Milagros Martínez. Sin embargo, ahora que está bajo el mando de Pedro Martínez la situación no ha cambiado en lo absoluto.

¿Tatiana Flores 'coqueteó' con Oliver Torres?

Tatiana Flores puede presumir que es una de las futbolistas de la Liga MX Femenil más famosas, ya que sus miles de seguidores están muy pendientes de lo que hace en su vida tanto dentro como fuera de la cancha.

Sin embargo, muchos se han quedado con un amargo sabor de boca, porque la menor de los hermanos Flores apenas suma un partido en lo que va del Clausura 2025, donde sumó sólo 25 minutos.

No obstante, fuera de su actividad como futbolista, Tatiana ha estado metida en muchas polémicas. La más reciente involucra a un jugador del acérrimo rival que es Monterrey.

En redes sociales se viralizó la imagen donde se ve que la futbolista de 19 años está siguiendo a Oliver Torres en Instagram, atacante español de Rayados que recién llegó el campeonato pasado a la Sultana del Norte.

De inmediato comenzaron las especulaciones entre aficionados de Tigres y Monterrey con algún interés de Tatiana Flores por el exjugador del Sevilla, aunque no hay nada confirmado.

Lo que es un hecho es que Torres no sigue a la futbolista de las Amazonas, por lo que de momento se descarta que exista alguna interacción entre ambos en la famosa red social, donde Tatiana Flores presume miles de seguidores.