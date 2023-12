Durante su etapa como entrenador activo en Tigres, Ricardo Ferretti siempre se mostró reacio a hablar con los medios de comunicación, con los que incluso tuvo varios enfrentamientos en sus conferencias de prensa.

No obstante, la situación ha cambiado de manera radical, ya que el Tuca ahora parte de una televisora, donde ha caído como anillo al dedo junto a Álvaro Morales, aunado a que ha revelado varios temas que generaron polémica.

Lee también Antonio Mohamed se va de Pumas, Gustavo Lema es el nuevo técnico

¿Qué dijo el Tuca Ferretti de los Tigres?

El Clausura 2021 fue el último torneo del Tuca Ferretti al frente de los Tigres, y parece que la relación con la institución no es muy buena, ya que durante una de sus intervenciones en el programa de Futbol Picante, el entrenador soltó un par de bombas de la directiva de la ‘U’.

Primero aseguró que Mauricio Doehner, presidente del Comité de Enlace Cemex-Sinergia Deportiva, no cumplió con su palabra de extender su contrato en Tigres, aunado a que no sabía nada de futbol, por lo que era el brasileño quien tomaba las decisiones; finalizó ventilando los planes políticos que tienen con el directivo.

“Mauricio (Doehner) me decía ‘Tuca, yo no sé nada de futbol, tú haz lo que tienes que hacer’. Yo tomé las riendas (del equipo) porque me lo autorizaron. Primero, (Doehner) es un hombre sin palabra, porque me prometió un contrato, tengo su tarjeta con las cantidades y no lo cumplió. Quieren que él sea gobernador del estado (de Nuevo León)”, comentó.

Tuca soltando la sopa porque ya vio que Tigres sin él sigue siendo exitoso pic.twitter.com/Zl7fQuSixv — Rafa Torres (@Patottas) December 12, 2023

¿Quién toma las decisiones en Tigres?

Por otra parte, también se fue contra Mauricio Culebro y Antonio Sancho, de quienes aseguró que no toman ninguna decisión importante en el equipo de la UANL, ya que el encargado de eso es el ingeniero Zambrano: Fernando Schwartz Zambrano.

“Yo tenía que tomar decisiones. Él no toma decisiones deportivas, Culebro no toma decisiones deportivas, Sancho no toma decisiones deportivas. Es el sobrino del ingeniero Roque Zambrano”, finalizó el Tuca.