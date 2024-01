Tras la salida de David Faitelson a TUDN, Ricardo el ‘Tuca’ Ferretti se ha convertido en uno de los principales atractivos de ESPN, gracias a su explosivo carácter.

Desde su llegada al ‘líder mundial’, Ferretti ha protagonizado divertidos momentos, pero también ha sacado a relucir ese modo ‘enojón’ que tanto lo caracteriza.

Leer también ¿Lo quiere en Televisa? David Faitelson reveló que le gustaría tener a José Ramón Fernández en su nuevo programa

En esta ocasión, explotó contra Álvaro Morales, uno de los comunicadores más polémicos, en plena mesa de Futbol Picante.

Se encontraban debatiendo sobre las posibilidades de Tigres en la Liga MX y la Concacaf, cuando el exdirector técnico de los felinos le recriminó a ‘Alvarito’ que cuando él logró ganar ambos torneos con los felinos, no se lo reconocieron.

“Cuando yo lo logré decías que no había ganado nada, ¿porque no habló bonito? Me ch*ngan todo el tiempo, a la fregada me tienen harto”, señaló Ferretti.

Leer también Anuncian salida de Javier Alarcón de Imagen TV tras siete años