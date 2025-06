Christian Martinoli y Luis García la están rompiendo este verano. Debido a la Copa Oro y Mundial de Clubes, los aficionados tienen la posibilidad de ver futbol prácticamente todo el día.

El detalle está en que TV Azteca no tiene los derechos de transmisión de ninguno d ellos dos eventos. Sin embargo, los famosos comentaristas se las ingeniaron para mantenerse vigentes en las narraciones gracias a las plataformas digitales.

¿Salinas Pliego mandó a Martinoli y García a YouTube?

Pese a que TV Azteca no competirá este verano con los dos eventos de futbol que se están llevando a cabo, Christian Martinoli y Luis García lograron que no se hable de otra cosa que no sea su trabajo.

Ambos no se quisieron perder los partidos y debutaron en las narraciones vía YouTube, que hasta el momento han resultado todo un éxito y para el segundo partido de la Selección mexicana ante Surinam registraron más de 300 mil vistas.

Y ha llamado la atención una publicación en redes sociales del dueño de TV Azteca, quien opinó sobre la notoriedad que han alcanzado sus narradores estrellas sin poseer los derechos de transmisión.

Ricardo Salinas Pliego decidió no que TV Azteca no comprara los derechos de transmisión de la Copa Oro. Foto: Especial

Ricardo Salinas Pliego explicó el motivo por el cual su televisora rechazó comprar a la Concacaf su evento, aunado a que dejó en el aire que este sólo se trata de un experimento para saber cómo funcionan las redes sociales.

“Porque eran demasiado caros para tan malos partidos. Además, nos va a servir para hacer un pequeño experimento en redes sociales con mi equipo de narradores”, fue la respuesta en X (antes Twitter) del dueño de TV Azteca.

Más de un internauta ha comenzado a especular con la posibilidad de que esto marque un antes y después en la manera de transmitir el futbol, debido a que Christian Martinoli y Luis García con poco están logrando mucho.