La Selección Mexicana, a un año de disputar el Mundial de 2026, enfrenta su última prueba oficial: la Copa Oro. El cuadro de Javier Aguirre no sólo debe de refrendar el título, el objetivo es convencer que tienen con qué hacer un buen papel en su tercera Copa del Mundo como anfitrión.

Uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días no tiene nada que ver con el Tricolor, pero sí con la Concacaf. Todo debido a que TV Azteca no llegó a un acuerdo para comprar los derechos de transmisión del campeonato.

Lee también Christian Martinoli y Luis García narraron de esta manera el partido de México en la Copa Oro

¿Qué dijo TV Azteca?

TV Azteca por primera ocasión en la historia reciente no va a transmitir un torneo oficial en el que va a participar la Selección Mexicana. Muchos aficionados han lamentado el hecho de que Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague no van a narrar los juegos del cuadro verde.

Se sabe que la Concacaf había exigido nueve millones de dólares a la televisora el Ajusco por los derechos de transmisión cifra que no estaban dispuestos a pagar, ya que ha bajado mucho el atractivo que representaba para el aficionado el cuadro mexicano.

Es por ello por lo que TV Azteca decidió que no iba a emitir el torneo de la Concacaf. En los últimos días la empresa había sido muy hermética con el tema, pero en el debut de México en Copa Oro ante República Dominicana decidieron romper el silencio.

Este es el comunicado que lanzó TV Azteca para explicar por qué no van a transmitir la Copa Oro. Foto: Especial

La televisora acusó que Concacaf solicitó un precio absurdo, por lo que se decantaron por rechazar la posibilidad de tener los derechos de la Copa Oro. El comunicado acabó con la posibilidad de que entren en la fase final del torneo. Eso sí, dejaron claro que para el Mundial del siguiente año sí tendrán la transmisión en sus canales.

“Comunicado oficial: En Azteca Deportes siempre hemos estado con México, con la Selección y, sobre todo, son su gente. En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro, no porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecerle la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos.

“Sabemos que contamos con la preferencia de millones, y por eso sentimos mucho que no puedan verlos y disfrutarlo con los mejores. Pero no se preocupen, que en el Mundial 2016 allí vamos a estar”, fue el comunicado que lanzó en redes sociales TV Azteca.