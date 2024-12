Después de que los Tigres fueron eliminados en los Cuartos de Final del Apertura 2024 por el Atlético de San Luis, parecía que la televisora de TV Azteca no trasmitiría ni un partido más del campeonato, pero fue la misma televisora quien anunció este lunes que los juegos de semifinales Cruz Azul vs América y Rayados vs Atlético de San Luis serán transmitidos.

¿Cuándo comienza la Liguilla del Apertura 2024?

La televisora del Ajusco anunció mediante sus redes sociales que serán transmitidas; “¡Todas las semifinales se ven por TV Azteca! Las series de San Luis vs Monterrey y Cruz Azul vs América, las vas a poder disfrutar por nuestra señal”.

La Instancia de semifinales comienza este miércoles 4 de diciembre a las 21 horas con el duelo entre Atlético de San Luis y Rayados en el Estadio Alfonso Lastras, cancha donde los potosinos se impusieron por un gol y en duelo de la jornada 11 apenas en el mes de octubre.

La vuelta será en el Estadio BBVA el sábado 7 de diciembre a las 20 horas, en los últimos 90 minutos se definirá al primer semifinalista.

En lo que respecta a la segunda llave entre Cruz Azul y América se disputará el jueves 5 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde el equipo de las Águilas jugará como locales.

La vuelta será el 8 de diciembre a las 19 horas, esperando que la Máquina principal favorito avance o el América llegue a una antesala de un posible tricampeonato.