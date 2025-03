La Selección Mexicana aseguró su boleto a la Final de la Concacaf Nations League tras vencer 2-0 a Canadá en una de las Semifinales del torneo.

Con dos goles de Raúl Jiménez, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró autoridad en el campo y ahora enfrentará a Panamá, que sorprendió al eliminar a Estados Unidos en la otra llave.

México buscará alzar el título que tanto anhela su afición, pero más allá del triunfo deportivo, un momento hilarante durante la transmisión de TV Azteca se robó los reflectores y desató carcajadas entre los televidentes y en redes sociales.

El protagonista de esta anécdota fue Luis Roberto Alves 'Zague', comentarista de Azteca Deportes, quien vivió un ‘epic fail’ que rápidamente fue comparado con los célebres errores de Raúl Orvañanos, narrador de Fox Sports famoso por sus traspiés al aire.

¿Cómo fue el error de Zague en la transmisión del partido entre México y Canadá?

Corría el minuto 81 del partido, con México imponiéndose 2-0 ante los canadienses, cuando Zague intentó dar su punto de vista sobre el panorama del Tricolor. En su intervención, el exfutbolista quiso referirse al "Final Four", la fase en la que los cuatro mejores equipos se disputan el pase al partido por el título, pero su pronunciación dejó a todos confundidos.

"Así que México prácticamente dando un paso importante para llegar a esa Gran Final y ganar ese título tan anhelado por la afición que es el 'Four Fai' (o algo así se le entendió)", soltó Zague.

El comentario desató de inmediato la reacción de sus compañeros en el palco de transmisión, Christian Martinoli y Luis García, quienes no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de su desliz.

"¿El cuál?", interrumpió Martinoli con un tono claramente divertido.

"¿El qué?", añadió García, sumándose al ataque de risa. Sin perder el ritmo, Martinoli remató: "¿El 'Fournal Fai'?".

La confusión de Zague era evidente, y aunque intentó corregirse, solo empeoró las cosas. "El 'Four o Five'", insistió, provocando aún más burlas. "¿O sea, hay cuatro o cinco equipos, Zaguito?", preguntó García entre risas, mientras Martinoli, ya sin poder contenerse, aclaró: "¡Es el Final Four, Zaguito!".

Finalmente, tras las risas y las correcciones, Zague aceptó su error: "Ahhh, perdón... es el Final Four", dijo, mientras sus compañeros seguían disfrutando del momento.