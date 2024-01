Este sábado comenzará la semana 18 de la NFL, la última en la temporada regular, donde muchos equipos buscarán posicionarse mejor de cara a los playoffs y donde otros, intentarán colarse a la fiesta grande.

Equipos como Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Cleveland Browns, Miami Dolphins, San Francisco 49ers, Detroit Lions, Dallas Cowboys, Los Angeles Rams y Philadelphia Eagles ya tienen su boleto asegurado.

Otros, como los New York Jets, los New England Patriots, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans, Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers, New York Giants, Washington Commanders, Chicago Bears, Carolina Panthers y Arizona Cardenals, ya están eliminados y sin opciones de avanzar.

A continuación, te presentamos qué necesita cada equipo restante para jugar los playoffs.

¿QUÉ NECESITA CADA EQUIPO DE LA NFL EN LA ÚLTIMA SEMANA?

CONFERENCIA AMERICANA

AFC ESTE: Si los Dolphins vencen a los Bills, serán los líderes. Si Buffalo quiere el liderato, debe ganarle a Miami, aunque si busca el boleto a playoffs un empate le basta, sumado a las derrotas de Pittsburgh, Jacksonville y un empate entre Texans y Colts.

AFC SUR: Los Jaguars buscan el liderato y para ello, deberán vencer a los Titans. Por el boleto a playoffs, deben esperar un empate o derrota de Pittsburgh junto a una derrota de los Broncos. Los Colts y los Texans también apuntan al liderato. Los primeros deberán ganar frente a Houston y que pierda Jacksonville, y para tomar el boleto a playoffs, podrían empatar y que Steelers pierda o empate. Los Texans si desean ser líderes deberán vencer a Indianapolis y que Jacksonville pierda o empate. Para tomar el boleto a postemporada, deben ganar o empatar y que Jacksonville y Steelers pierdan.

AFC NORTE: Los Pittsburgh Steelers no tienen un escenario sencillo. Para acceder a playoffs, hay varios escenarios posibles. En tres de ellos deben ganarle a Baltimore y pueden darse tres combinaciones: que pierda Bills, que pierda Jacksonville o que empaten Houston e Indianapolis. Si los Steelers empatan, tendrían que esperar a que los Jaguars pierdan y que exista un ganador en el partido entre Texans y Colts. Finalmente, podrían esperar una derrota de Jacksonville, una victoria de Broncos y que no empaten entre Houston e Indianapolis.

CONFERENCIA NACIONAL

NFC ESTE: Los Cowboys quieren el liderato y para ello, deberán ganarle a Washington o que empaten ellos y Philadelphia, o en su defecto, que los Eagles pierdan. Por su parte, Philadelphia puede ser líder si ganan frente a los Giants y los Cowboys pierden o empatan. En caso de que las Águilas empaten, deberán esperar una derrota de Dallas.

NFC SUR: Tampa Bay Buccaneers tiene récord de 8 victorias y 8 derrotas. Puede terminar como líder o alcanzar su boleto a playoffs. Si vence a Carolina sería líder, al igual que si empata y los Saints pierden o empatan. El boleto lo tendrían si empatan y se suma una derrota de Seattle y una derrota o empate de Green Bay. Los Falcons podrían ser líderes y acceder a playoffs si vencen a New Orleans y pierde Tampa Bay. Finalmente, los Saints tienen el escenario más complicado. Para ser líderes deben ganar y que Tampa Bay pierda o empate, o empatar y que pierda Tampa. Para acceder a playoffs, tendrían que ganar frente a Atlanta, esperar una derrota o empate de Seattle y una derrota de Green Bay. Si empatan, tendrían que perder Seattle y Green Bay.

NFC OESTE: los Seahawks podrían tomar su boleto a Playoffs si ganan frente a Arizona y pierde o empata Green Bay. De lo contrario, se aferra a otros dos escenarios. Que empate y que pierda Green Bay más una derrota o empate de Tampa Bay, o que empate, y que pierda Packers más una derrota o empate de Nueva Orleans.

NFC NORTE: dos equipos tradicionales como Green Bay Packers y Minnesota Vikings pelearán por un lugar en la postemporada. Los primeros con un triunfo sobre Chicago están del otro lado. De lo contrario, pueden empatar y que Seattle pierda o empate sumado a una derrota o empate de Nueva Orleans. Pueden empatar y que pierdan Seattle y Tampa Bay, que empaten y que empate Seattle más una derrota o empate de Buccaneers. Por último, una derrota o empate de Minnesota les daría el boleto si pierde Seattle y pierde Tampa Bay o Nueva Orleans.

Los Vikings deben ganarle a Detroit y que pierda Green Bay y Seattle, sumado a derrotas de Tampa Bay o Nueva Orleans.

