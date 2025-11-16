El mítico Estadio Santiago Bernabéu vivió un hecho histórico este domingo al albergar por primera vez un partido de la NFL, con el triunfo de los Dolphins de Miami sobre los Commanders de Washington por 16-13.

En las gradas, figuras del futbol mundial se reunieron para presenciar el espectáculo, destacando la presencia del arquero mexicano Guillermo Ochoa.

Paco Memo, actualmente en el AEL Limassol FC de la Primera División de Chipre, aprovechó la pausa por Fecha FIFA para viajar a España.

Allí, convivió con íconos como Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y campeón del mundo; el delantero colombiano Radamel Falcao, y el argentino Santiago Solari, exentrenador del club blanco y del América.

Las cámaras captaron emotivos abrazos entre Ochoa y Casillas durante la previa, donde el español realizó activaciones.

El renovado Bernabéu, con su césped sagrado adaptado para el futbol americano, atrajo a una multitud de celebridades. Ochoa, exjugador del América, disfrutó las emociones del duelo, que marcó un cruce inédito entre deportes.

A sus 40 años, Ochoa enfrenta un reto en Chipre: más derrotas que victorias, trece goles recibidos en nueve jornadas. Ausente en recientes convocatorias del Tri, mantiene viva su ambición de ir a su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana.