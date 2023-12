Todo empezó con un "brazalete de la amistad". El romance entre la cantautora estadounidense, Taylor Swift, y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, crece cada día más. Recientemente, ambos han sido captados con mayor frecuencia.

Ante ello, Travis le habría pedido "su bendición" al papá de Swift, Scott, para casarse con ella. Los rumores son fuertes, sin embargo, nada ha sido confirmado por ambas partes.

El pasado siete de julio, Taylor dio un concierto en el estadio de los Chiefs, como parte de su gira internacional "The Eras Tour". El jugador de la NFL acudió al evento con un objetivo en mente: conocer a Swift e invitarla a salir. Sin embargo, no corrió con suerte.

"Resulté decepcionado porque me dicen que no habla con nadie antes de sus conciertos porque supuestamente quiere cuidar su voz antes de salir al escenario", explicó durante su podcast New Heights.

El hermano de Travis y también jugador de la NFL, Jason Kelce bromeó con él y le dijo que quizás no quiso conocerlo porque los Kansas City Chiefs vencieron a los Philadelphia Eagles, equipo del que Taylor Swift es fanática.

Al final, la suerte corrió del lado de Travis Kelce porque, desde ese entonces, la intérprete de "Cruel Summer" lo notó y decidió salir con él.

Lee también ¡El 'moletour' y el quinto sueño! Aficionado se quedó dormido al inicio del México vs Colombia