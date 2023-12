Un nuevo escándalo se presentó en el deporte mexicano, luego de que Tamara Vega, medallista mexicana en Juegos Panamericanos en pentatlón moderno, denunciara a su propia compañera de selección mexicana por una grave acusación.

Vega, que denunció legalmente, ante la Fiscalía Especial, a su exentrenador, Sergio Escalante, por violencia contra la mujer y el delito de trata de personas, ahora exhibió supuestas amenazas de muerte por parte de su coequipera, Mariana Arceo.

¿Cómo amenazó Mariana Arceo a Tamara Vega?

Ambas seleccionadas por pentatlón moderno para competir en lo que va del ciclo olímpico rumbo a París 2024, coincidieron en el Mundial de la disciplina en Bath, Inglaterra, después de que Vega denunció a Escalante, algo que provocó el altercado con Mariana Arceo.

"Sergio se coló al cuarto de Mariana y los de seguridad de la universidad se dieron cuenta y lo sacaron. Estaban haciendo un desastre en los pasillos de la villa, todos se dieron cuenta de lo que ocurría. Mariana gritaba que me iba a matar, que todo era mi culpa, que no sabía con quién me estaba metiendo", expresó Tamara Vega.

Además de las amenazas para ella, reveló que Arceo también amenazó a Víctor Arizmendi: "A Víctor, uno de los entrenadores, también le gritó, lo amenazó y le dijo que de su cuenta corría que la Conade no le volviera a dar un peso”.

Parte de lo que gritó Mariana Arceo sobre la expulsión de Sergio Escalante de las instalaciones de la universidad de Bath fue: “Seguro todo esto es por ella. ¡Voy a matarla! ¡Todos están locos! ¡La voy a matar! ¡Es una mentirosa, la voy a putear!”.