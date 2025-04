Luego de 16 temporadas vistiendo la casaca de los Diablos Rojos del México, el lanzador mexicano Arturo López anunció el final de su trayectoria como pelotero profesional.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, quien posee la marca como el quinto lanzador con más juegos iniciados en la organización con 181, compartió en compañía de la dirigencia escarlata y su manager Lorenzo Bondy, detalles sobre la difícil decisión.

"Me siento bien físicamente, tomé la decisión hace un par de años tras la eliminación ante Pericos de Puebla. La dirigencia y el entorno más cercano sabía que en 2025 sería mi última campaña. Es importante saber elegir el momento y quiero pasar tiempo con la familia", comentó.

Lee también Cristiano Ronaldo será un nuevo personaje en este videojuego de pelea

López, quien tuvo un breve paso por Grandes Ligas con los Padres de San Diego, y fue convocado cinco veces al Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, habló de la oportunidad que tendrá de despedirse de la afición, al ser anunciado como el pitcher abridor en el Juego Inaugural de la Temporada 2025 de LMB ante Leones de Yucatán.

"Tengo la opción de elegir que pasará ese día. Voy a ir entrada por entrada, quiero que sea un bonito día, yo le voy a ir avisando a Lorenzo el momento para que salga por mí. El plan es salir, lanzar y disfrutar".

El zurdo, quien realizó la pretemporada completa con el resto del equipo, y luego de su aparición en el diamante seguirá ligado a la organización como analista de pitcheo, pidió a los fanáticos apoyar al equipo en una serie inolvidable.

Lee también David Faitelson va con todo contra la FIFA por el polémico partido de América vs LAFC

"Me he preparado de gran manera, quiero ser lo más profesional hasta el último momento. Ese día estará toda mí familia, pienso mucho en la forma en la que me van a despedir, espero sea un día muy emotivo", finalizó.