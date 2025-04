Del viernes 13 al 15 de junio, México formará parte de la historia del automovilismo a nivel mundial al recibir, por primera ocasión, la NASCAR Series Cup.

Tuvieron que pasar 67 años para que una carrera puntuable de la competición de stock cars más importante del mundo se realizara fuera de Estados Unidos, por lo que será más que relevante que México forme parte de este nuevo capítulo.

El Autódromo Hermanos Rodríguez será le escenario que recibirá a cerca de 40 pilotos que estarán luchando por la gloria, a lo largo de los 4 mil 300 kilómetros y las 17 curvas que conforman la pista.

El piloto mexicano, Daniel Suárez, que actualmente forma parte de Trackhouse Racing Team, estará corrigiendo sobre su Chevrolet con el objetivo de buscar la victoria frente a la afición tricolor.

“El poder representar a mi país y a toda Latinoamérica en la Ciudad de México es un sueño hecho realidad, es algo que he estado esperando por mucho años. Estoy trabajando muy duro con mi equipo para tratar de ganar y ponerle la cereza a nuestro pastel”, declaró en conferencia de prensa.

“La ventaja que voy a tener todo el fin de semana es el apoyo de todos ustedes, toda esa energía y pasión de estar en mi casa. Quiero vivir y disfrutar el momento porque he hecho muchos sacrificios para poder tener esta oportunidad”, se sinceró.

Daniel Suárez también aceptó sentirse “ilusionado” por poder correr en México siendo parte de NASCAR porque le ha costado mucho trabajo llegar a la categoría de automovilismo más importante del país vecino.

“Tengo muchos años corriendo en Estados Unidos, pero no es mi casa. Es la primera vez que voy a sentir que estoy trayendo a la categoría en la que compito cada fin de semana a conocer mi casa, a mi cultura y a mi gente. Me decían que iba a ser muy difícil para un mexicano poder llegar a NASCAR, pero me siento muy orgulloso de no solamente llegar, sino de tener éxito”, manifestó.

Además, el número 99 platicó sobre lo que significará que el Autódromo Hermanos Rodríguez reciba a una categoría diferente a la de los últimos años.

“Es una gran oportunidad de llegar a la Ciudad de México y demostrarles lo que es NASCAR porque es muy diferente a la Fórmula 1, es muy físico y es muy complicado manejar estos autos”, añadió.

Finalmente, Daniel Suárez se encargó de revelar el “bonito carro” con el que correrá la primera carrera internacional puntuable en la era moderna de la NASCAR Cup Series. El piloto mexicano está listo para buscar hacer historia en nuestro país.