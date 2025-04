Christian Martinoli es uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país actualmente, y pese a que no suele meterse en comentarios polémicos de manera continua, ha demostrado que le gusta soltar criticas esporádicamente.

Esta vez, en su programa Los Protagonistas, Martinoli tuvo comentarios para el América y toda su afición, luego de los malos últimos resultados del club.

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre el América?

Christian Martinoli no se guardó nada en su reciente crítica al equipo americanista, pues aseguró que ya ni su afición se cree los cuentos del club.

“No meten ni 20 mil personas en el estadio. No discutan con americanistas. Ya no se creen ni entre ellos. Es el tricampeón y no llena el estadio, la gente no cree en esto”, aseveró el comentarista.

