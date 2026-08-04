En pocos días, los Diablos Rojos del México comienzan la prueba final rumbo al histórico y gran objetivo: el Tricampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Miguel Ojeda, director deportivo de la organización escarlata, asegura que los capitalinos están un paso más cerca de la meta, luego de las incorporaciones que sumaron para los Playoffs de la LMB.

"Le dimos prioridad a un lineup que estaba plagado de bateadores zurdos, tratando de equilibrar con dos derechos, con lo mejor que hay en el mercado. Tito Valenzuela ya lo conocen, ha sido de lo mejor en México en los últimos años, que viene de ganar un Guante de Oro como primera base en la Liga del Pacífico; tiene mucha profundidad de su bate y la verdad, creo que estamos mucho mejor que ayer", declaró el directivo de los Pingos.

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El infielder Orlando Arcia es el otro bombazo que adquirió El México para fortalecer su roster. Para "El Negro de Guaymas", el venezolano apuntala un equipo que se confirma como el rival a vencer en esta postemporada.

"Estamos más cerca, no nada más por las fechas, sino en el papel con estos movimientos nos hacemos mejores, más fuertes, menos vulnerables. Tratamos de contrarrestar un bullpen de puro zurdos como Campeche, como León. Somos muy conscientes que el equipo es más duro; estamos listos para enfrentar los Playoffs con el rival que nos toque", lanzó Ojeda.

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Mensaje a la afición escarlata

Miguel Ojeda destacó la ilusión que sienten, a pocos días de arrancar los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, en los que buscarán un histórico tricampeonato

"Estamos igual de entusiasmados que ellos. Hoy somos mejores de lo que éramos ayer, hemos soldificado el equipo, estamos muy felices porque tenemos la convicción que nuestros brazos son los mejores de la liga. En los playoffs es cuando se calibra un pelotero. Estamos listos", concluyó.