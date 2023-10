Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha convertido en uno de los mejores deportistas que ha dado México, ya que cada que se anuncia una pelea el tapatío garantiza bolsas millonarias y sale con la diestra en lo más alto.

Y aunque el pugilista mexicano siempre ha tratado de mantener su vida personal lejos de los reflectores, no siempre lo consigue, sobre todo con su hija mayor, Emily Cinnamon.

¿Qué deporte quiere practicar la hija del Canelo Álvarez?

Pese a que muchos especulaban que Emily Cinnamon, hija mayor del Canelo Álvarez, iba a enfocarse a ser modelo o actriz, la adolescente de 17 años sorprendió a todos al asegurar que su meta en la vida es seguir los pasos de su padre en el deporte.

Incluso se ha puesto la vara muy alta, ya que aseguró en entrevista para la revista Caras que apunta a los Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos en la especialidad de ecuestre.

"En el deporte tengo mis sueños muy claros, quiero representar a México en unas Olimpiadas, en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y competencias de alto nivel y talla internacional".

¡Ha mostrado que tiene aptitudes!

¿ Emily Cinnamon se olvidó del modelaje y actuación?

Pese a que en redes sociales ha presumido fotografías en sus sesiones de modelaje o incluso llegó a ser relacionada a la actuación, Emily Cinnamon Álvarez comentó que es algo que le gustaba hacer, aunque de momento se enfoca en perseguir su sueño ligado al deporte.

"En este momento la actuación y el modelaje son cosas que uno intenta, pero como tal, no tengo planeado seguir haciéndolo. Obviamente si se llega a dar una oportunidad de algo que realmente me interese en un futuro, las puertas no están cerradas. No es como que me vea más grande siendo actriz o modelo, me sigo viendo como deportista, esa es mi prioridad".