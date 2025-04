El pelotero mexicoamericano Jarren Durán sorprendió a propios y ajenos con una dura confesión sobre un momento sensible que vivió hace unos años, donde intentó quitarse la vida.

"Recuerdo cuando estaba pasando por eso y empiezas a perder un par de juegos y no te va bien, se siente como si el mundo se te viniera encima" confesó el jardinero de 28 años de los Red Sox de Boston en el cuarto episodio de la serie "The Clubhouse: A Year With The Red Sox" que saldrá por Netflix.

Dicho episodio se trata sobre la trayectoria de Durán desde el draft hasta su debut, y el pelotero narra las dificultades de lidiar con la presión y las expectativas puestas sobre él. "Te aman un día, y al día siguiente tienen que presionarte un poco", reveló.

"Algunos fanáticos a veces se lo toman demasiado en serio. Siento que cruzan la línea cuando empiezan a hablar sobre mi salud mental, burlándose de mí por eso. Llamándome débil. Eso simplemente me desencadenó cuando empiezan a hablar sobre la salud mental porque siento que eso es solo parte de ello, esa soledad. Algunas personas lo manejan mejor que otras" declaró.

"No podía lidiar con decirme a mí mismo lo mucho que apestaba todos los días. Ya lo estaba escuchando de los fanáticos. Y lo que me decían, (no es como si) no me lo hubiera dicho a mí mismo 10 veces peor frente al espejo. Fue un momento realmente difícil para mí. Ya ni siquiera quería estar aquí" agregó.

Con una profunda depresión que lo llevó a tener esa clase de pensamientos y sentimientos, Durán incluso confesó que se apuntó con un rifle y tiró del gatillo, pero el arma no disparó.

"Llegué a un punto en el que estaba sentado en mi habitación, tenía mi rifle y una bala, apreté el gatillo y el arma hizo clic, pero no pasó nada. Así que, hasta el día de hoy, creo que Dios simplemente no me permitió quitarme la vida porque, en serio, no sé por qué no funcionó" concluye su relato.

