En 2016, José Urquidy disputó un duelo de pretemporada con los Astros de Houston en la Ciudad de México. En aquel momento, el oriundo de Mazatlán era un joven de 20 años con suelos e ilusiones.

Ocho años después, el pitcher mexicano regresa a la capital con un largo recorrido, altas y bajas en su andar, campeón de la Serie Mundial, pero con el deseo de seguir trascendiendo con el equipo espacial.

"Recuerdo que me invitaron a un juego de pretemporada en 2016... Un muchacho con ganas de jugar en Grandes Ligas. Han pasado muchas cosas, momentos difíciles, la cirugía, pero se logró mi debut en 2019, viví el proceso de Ligas Menores y por ese trabajo estoy aquí en Grandes Ligas", declaró en conferencia.

Previo al duelo de la México City Series frente a los Astros de Houston, Urquidy se dice emocionado por estar cerca de su familia, de la cual, varios integrantes verán por primera vez un juego de Las Mayores en vivo.

"Mucha familia que vinieron al juego, algunos no han tenido chance de ir a Estados Unidos y me pone muy contento que puedan ver un juego de Grandes Ligas en vivo", agregó el lanzador de 28 años.

Pero no todo es alegría total en la segunda serie de MLB en la Ciudad de México. Urquidy soñaba con poder lanzar esta tarde en su país, pero una lesión (distensión antebrazo derecho) lo dejó sin esa posibilidad; sin embargo, su regreso se acerca y hoy ya pudo realizar algunos lanzamientos en el bullpen.

"Hice mis lanzamientos sin problemas, no sentí ninguna molestia. Me siento contento porque me sentí fuerte, los doctores me dijeron que estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir sanos. Es algo frustrante, me hubiera gustado lanzar, pero bueno, dentro de lo malo siempre las cosas buenas", concluyó.